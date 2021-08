10 principales prohibiciones a las mujeres en Afganistán

Escucha la nota:



Debido a la ocupación del régimen talibán en Afganistán, el futuro de las mujeres y niñas de dicho país es incierto e inseguro.

Esto se debe a que existen prohibiciones que las mujeres deben de acatar o podrían perder su vida, estas prohibiciones datan desde 1996 hasta el 2001.

La Ley Sharia fue una interpretación para las mujeres y niñas sobre sus derechos del trabajo y la educación, esto podría volver de hacerse oficial la toma del país.

Estas medidas extremas propician que los pasos de libertad que habían logrado las mujeres de Afganistán vayan en retroceso en materia de igualdad de género.

De acuerdo a la Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) estas son algunas de las prohibiciones a las que podrían ser impuestas.

Cambio de vestimenta

Como una de las principales prohibiciones a las que tendrán que enfrentarse las mujeres afganas, es la vestimenta.

Prueba de ello es la reportera corresponsal de CNN en Afganistán, Clarissa Ward, quien después de asegurar que siempre ha portado un velo, en esta ocasión tuvo que cubrir todo su cabello.

Otra de la prohibiciones que le son impuestas a las mujeres es sobre el trabajo y es que son muy pocas las enfermeras o doctoras que pueden trabajar en hospitales de Kabul.

Por otra parte, en materia de educación, solo los niños pueden asistir a una escuela o universidad, las mujeres y niñas tienen prohibido estudiar en cualquier institución educativa.

Un guardian seguro

De las medidas en contra de la libertad de las mujeres, incluyen no poder salir de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram, este puede ser su esposo, padre, hermano o marido.

También incluyen los azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que nos vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no estén acompañadas por su mahram.

Sin mencionar que tiene prohibido hablar o estrechar las manos a varones que no sean sus maridos o un hombre al que ‘le pertenezcan’.

No existen

Desde que las tropas talibanes se nombraron victoriosos, diversos comercios y estéticas han cubierto sus ventanas con espectaculares de mujeres ya que no esta permitido ver una figura femenina en publico.

Por otra parta, esta prohibido que las mujeres se rían en voz alta debido a que ningún extraño debe ir la voz de una mujer.

También esta prohibido que usen calzado con tacones, ya que estos producen sonido y nadie debe de oro los pasos de una mujer.

El velo sagrado

La mujeres necesitan un requerimiento para llevar un largo velo mejor conocido como Burke, que debe cubrirlas de la cabeza a los píes.

No pueden mostrar sus tobillos en la calle o podrían recibir azotes.

Por otra parte, no pueden usar pantalones llamativos aún por debajo del Burke.

Esto incluye también no utilizar colores vibrantes ya que son considerados como “colores sexualmente atractivos”.