¿Y mis 50 mil pesos?, ganadora de medalla en Tokio reclama su premio

Aremi Fuentes señaló que el cheque que le fue entregado no se puede cambiar porque no tiene fondos.

¿Y mis 50 mil pesos?, al parecer esta es la pregunta que se hace la pesista Aremi Fuentes, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos de Tokio en levantamiento de pesas.

Y es que la atleta denunció que la promesa del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de un cheque por 50 mil pesos por haber ganado una medalla en la justa olímpica, se quedó en eso, en una promesa.

En rueda de prensa, señaló que el cheque que le fue entregado no se puede cambiar porque no tiene fondos.

Dijo que en una reunión con el mandatario estatal y el director del Instituto del Deporte de Baja California, David González, le entregaron el estímulo en una foto oficial que se difundió pero el cheque no tiene fondos.

“Yo me di cuenta porque me acerque al Instituto del Deporte para poder reclamar mi cheque y ellos mismos me dijeron que no se puede reclamar hasta que no tenga dinero, entonces no existe. Solo me entregaron un cartón simbólico, nada más”, indicó.

La deportista se quejó que el gobierno del estado haya utilizado su imagen y calificó el hecho como una falta de respeto.

“Se me hace una falta de respeto que hayan utilizado mi imagen, como medallista olímpica. No es que no tenga fondo el cheque, sino que el cheque no existe”, dijo.

Aremi Fuentes obtuvo la medalla de bronce en la justa olímpica de Tokio en la categoría de 76 kilogramos de levantamiento de pesas.