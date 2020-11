Vive Tabasco doble tragedia: Inundación y Covid-19

Escucha la nota:



Víctor Esquivel, corresponsal de Tabasco

En medio de la tragedia por las inundaciones, miles de tabasqueños se han olvidado de protegerse contra el Covid-19; el uso de cubrebocas, la sana distancia y las medidas de higiene dejaron de aplicarse en las comunidades inundadas, y los contagios -que llegaron a reducirse hasta 22 casos por día-, han comenzado a repuntar nuevamente.

El pasado 1 de agosto, Tabasco alcanzó su pico máximo con 446 contagios en 24 horas y había iniciado un descenso sostenido hasta llegar a sólo 22 casos nuevos el 1 de noviembre, sin embargo, a decir del subsecretario de Salud Pública de la entidad, Leopoldo Gastelum Fernández, con las inundaciones hubo un repunte de contagios y, tan sólo en los albergues habilitados, se han detectado 10 casos confirmados por Covid-19 y 30 sospechosos.

“La gente nos tiene que ayudar, entiendo la situación por la que están pasando, todos tienen que tener cubrebocas, todos tienen que guardar distancia, tenemos todo un equipo multidisciplinario trabajando en todos los refugios temporales de todo el Estado, hemos muestreado a todos los sospechosos, traemos por ahí como 9 o 10 casos positivos por PCR y casi 30, estamos teniendo un repunte en casos positivos también, estamos teniendo un crecimiento mínimo en los pacientes hospitalizados”, refirió.

Para muchos como doña Martha Sánchez, vecina de la colonia Gaviotas Sur, el 2020 ha sido un año de tragedias, le amputaron un dedo del pie, infectado por el agua estancada en su casa, cuatro de sus hijos tuvieron covid, desde hace una semana vive a la intemperie en la Plaza de Armas de Villahermosa, pues su casa está inundada, mientras que en el Estado la pandemia ha cobrado tres mil 090 vidas y ha dejado 35 mil 691 contagios acumulados, sumando ahora ocho muertos y 302 mil 498 damnificados por las inundaciones en 899 comunidades de los 17 municipios.

“Con las primeras lluvias que cayeron, el agua nos daba arriba de la rodilla y afuera nos daba a la cintura, me enterré un alambre y se me infectó mi pie por el agua de drenaje, el agua sucia y me tuvieron que amputar un dedo, por eso estamos esperando que baje ya para irnos, pues siempre hace falta la casa de uno, no es lo mismo, tiene 13 años que nos fuimos al agua, hace 13 años y se volvió a repetir la misma historia y cada que llueve a veces nos inundamos con agua de lluvia”, expresó.

Cabe señalar que en los últimos días, se han recibido más de 200 toneladas de ayuda humanitaria desde distintas entidades del país y de naciones como Alemania y Rusia. Por otro lado, se mantiene la alerta por inundaciones en la entidad debido al Frente Frío no. 13 y la tormenta tropical “Lota”, que se ha convertido en huracán categoría 5 y que traerá lluvias muy fuertes durante los próximos 4 días, por lo que a partir de este lunes, el puerto de Dos Bocas ha quedado cerrado a la navegación para todo tipo de embarcaciones.