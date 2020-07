Visitas a estados no son políticas, sino para salvar vidas, asegura López-Gatell

Escucha la nota:



“No se trata de hacer política sino de salvar vidas”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al señalar que no existe enemistad con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Lo anterior a su arribo a Tabasco donde realiza una gira de trabajo, para la revisión de la situación del Covid-19 y la implementación del modelo de intervención local de salud comunitaria en el contexto de la pandemia.

Información relacionada: Llevamos buena relación con el gobernador de Oaxaca: AMLO

Cuestionado sobre si su visita sería una oportunidad para limar asperezas con el mandatario estatal por las diferencias en las cifras de la pandemia, que incluso llevaron al tabasqueño a declarar “ya no puedo con Gatell”, el funcionario federal, rechazó que existiera enemistad.

“Aquí no se trata de hacer política se trata de salvar vidas y proteger a la gente a eso venimos, no hay ninguna aspereza, tenemos una excelente relación con todos los gobiernos estatales. – Ya no puedo con Gatell dijo el gobernador el viernes pasado. – No hay ninguna enemistad tenemos una relación excelente de trabajo, estamos en comunicación diaria y resolvemos los problemas que hay que enfrentar, insisto aquí no se trata de política se trata de salvar vidas y proteger la salud de las personas”, indicó.

Cuestionado sobre si en algún momento ha pensado en renunciar, López-Gatell, indicó que no pues está “comprometido” con su trabajo, asimismo se refirió a quienes lo acusan de visitar los estados con fines políticos, señalando que su trabajo es evaluar acciones técnicas en el control de la pandemia de covid-19.

Finalmente, sobre las estimaciones que advierten que Tabasco superará la pandemia hasta marzo de 2021 y si habrá capacidad hospitalaria para un periodo tan prolongado, López-Gatell puntualizó que la posibilidad de que los hospitales no se saturen depende de que la población cuide su propia salud y respete las medidas emitidas por sus autoridades en los tres órdenes de gobierno.