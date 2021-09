Vacuna Covid-19: 261 menores de 12 a 17 años fueron vacunados en Toluca

Escucha la nota:



Tras ganar sus amparos emprendidos ante el Poder Judicial del Estado de México, este lunes 261 menores de entre 12 y 17 años fueron vacunados contra Covid-19 en Toluca.

Acompañados de sus familiares y abogados, estos niños y adolescentes recibieron la primera dosis del biológico de Pfizer BioNTech en el módulo ubicado en el Estadio “Nemesio Diez” de la capital mexiquense.

Uno de los amparos tardó un lapso de 30 días

Mauricio Rodríguez, uno de los abogados emprendedores indicó que la resolución de los amparos a su favor tardó un lapso de 30 días a partir de que ingresaron las solicitudes al Poder Judicial estatal.

“La salud es un derecho, las leyes están para hacerlo valer. Los niños son más vulnerables en estos aspectos y este amparo lo realizamos y presentamos en los juzgados de Distrito de Ciudad Nezahualcóyotl y todo fue gratis”, explicó.

Ximena, una de las niñas que se amparó, hoy fue vacunada

Ximena, una de las niñas que se amparó, hoy fue vacunada y su primera reflexión fue en el sentido de que no hay necesidad de recurrir a métodos judiciales para ser vacunados contra el virus del SARS-Cov-2, siendo que el biológico es efectivo para este sector de la población de 12 a 17 años.

“Me gustaría que la vacunación fuera abierta y que no se lleguen a estos trámites, pero por la situación es lo que se tiene que hacer. En mi familia falta mi hermano per él no se puede vacunar porque aún tiene 10 años”, detalló la menor.

La Secretaría de Salud estatal informó que en un lapso de entre 21 a 42 días ests 261 menores recibirán el esquema completo