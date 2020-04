“Tú no subes”: Chofer niega a joven abordar autobús por ser enfermero

Escucha la nota:



Un chofer de ruta urbana no dejó abordar el camión a un enfermero del Hospital Universitario, por lo que el caso se difundió ampliamente en redes sociales.

El acto de discriminación ocurrió por la mañana de este jueves cuando el trabajador de la salud llamado Uziel Carranco, que habita en el municipio metropolitano de Juárez, trató de abordar un camión para llegar hasta su trabajo.



“Estoy súper enojado, porque entro a las 9:00 y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá.

“Me dio más coraje porque llevo más de 20 minutos esperando, subió a todos y me dijo así fuerte y claro no, tú no sube’ y yo traigo el cubre bocas y todo, nada más por el uniforme”, relató en un video que subió a sus redes sociales,

El joven cuya historia ha sido compartida más de 79 mil veces y que fue retomada por los medios de comunicación locales y nacionales, lanzó un llamado a la población para que sean más empáticos con los trabajadores del sector Salud.

“Amo mi profesión y jamás dejaré de ejercerla; y si me dicen que no me aceptan en un camión, pues me busco otro, pero jamas dejaré de hacer lo que amo y me apasiona”, mencionó el joven.

Horas más tarde el reconocido conferencista y psíquico, Farath Coronel, contactó a Carranco y le dejó un mensaje en su Facebook, asegurando que el próximo lunes estaría en Monterrey para regalarle un automóvil y no tenga que sufrir más con el transporte público.

Hasta el momento las autoridades estatales no se han pronunciado sobre si sancionarán a la ruta urbana o al chofer ,por el delito que se cometió al discriminar a este joven enfermero.