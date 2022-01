Tras agresión, alcaldesa de Amanalco pide protección de la Guardia Nacional

Tras ser agredida y quedar inconsciente por los golpes y el gas lacrimógeno que le rociaron en la cara, la alcaldesa mexiquense de Amanalco de Becerra, María Elena Martínez Robles, informó que ha solicitado la protección de las autoridades federales y estatales, ya que teme por su vida.

Al mismo tiempo Martínez Robles señaló directamente al síndico municipal, Miguel Ángel Lara de la Cruz como el primero que la golpeó y quien ordenó a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano “patearla hasta matarla”.

“Fui al Palacio para dialogar, pero el síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes, me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital”, aseveró.

¿Quiénes agredieron a la alcaldesa?

Además del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, la presidenta municipal señaló como sus agresores a Salvador Salgado Román, Humberto Salgado Román, Nery “N”, Noe Vera Álvarez, Gerardo Loreto, Bernardo Lucas Gómez.

La presidenta municipal reiteró que pidió el apoyo del Gobierno del Estado y de la Guardia Nacional para contar con protección, y pueda asumir su cargo, para que comience la operación del nuevo gobierno.

Desde el 1 de enero, el síndico junto con cuatro regidores tomó la presidencia municipal luego de que María Elena Martínez decidió pasarse de Movimiento Ciudadano a Morena.