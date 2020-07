Suspenden transporte público en Campeche en plena pandemia

Escucha la nota:



En plena pandemia por Covid-19, empresarios suspendieron el servicio de transporte público en Campeche como medida de presión para que el gobernador, Carlos Miguel Aysa González les autorice la entrega de subsidios para la compra de combustible.

La noticia tomó por sorpresa a cientos de usuarios que se vieron afectados por el paro de los transportistas. Ningún camión ofreció el servicio este martes. Para el mediodía, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública dispuso de tres unidades para brindar el servicio gratuito a la población afectada en las rutas con mayor demanda.

Horas más tarde, en Palacio de Gobierno, representantes de 11 empresas que brinda el servicio de transporte público en Campeche, entregaron un oficio en el que solicitan una reunión de trabajo con las autoridades para buscar una solución viable a este problema

El presidente de “Alianza Moderna de Campeche”, Wilberth Reyes Salas aseguró que no se trata de chantajes ni presiones “simplemente no tenemos para comprar combustible, nos cerraron las líneas de crédito con las gasolineras. No hay para echarle gasolina a los camiones y por eso decidimos no ofrecimos el servicio”, dijo.

“Nos prometieron cosas en el anterior paro y no la solucionaron. No tenemos para comprar refracciones, ni baterías. Nos hemos apegado a todo, ya no tenemos quien nos preste dinero. Estamos en quiebra, no somos ricos, ya no tenemos ni que vender. Por eso venimos acá para que nos ayuden”