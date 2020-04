Suspenden producción de cerveza en Nuevo León, confirma ‘El Bronco’

Escucha la nota:



El gobierno de Nuevo León confirmó este miércoles que, a nivel nacional, se paró la producción y distribución de cerveza, debido a la contingencia sanitaria que ha provocado el Covid-19.

De acuerdo con el mandatario nuevoleones, Jaime Rodríguez Calderón, esta decisión se tomó a nivel nacional, al no ser productos de primera necesidad.

Aclaró que no se trata de una Ley Seca, sino de una consecuencia, ya que al parar la producción de cerveza, no habrá distribución y por lo tanto no habrá producto que vender.

“Si no hay producción, ni distribución, pues tampoco venta; sé que a muchos no les va a gustar pero es algo que debe hacerse”, comentó.

Ante esta medida, que según dijo Jaime se acordó en la reunión virtual de anoche con el gobierno federal, pidió a la ciudadanía no hacer compras de pánico.

“No hagan compras de pánico, de nada les va a servir la cerveza. Si ustedes abarrotan los negocios para comprar un seis de Tecate no la frieguen no está bien, necesitamos ayudarnos todos, está en riesgo la salud de todos” pidió el gobernador.

Sin embargo, en el estado se difundió una noticia falsa sobre qué habría Ley Seca por lo que hubo quienes acudieron a hacer compras de pánico.

De la misma forma saturaron diferentes puntos de venta de alcohol, en el Área Metropolitana se hicieron filas de automóviles, esperando su turno para poder comprar este producto.