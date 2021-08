Simpatizantes de Layda Sansores ‘toman’ las oficinas de los Consejos Distritales

Escucha la nota:



Con información de Oliver Pacheco, corresponsal MVS en Campeche

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) ordenó el reconteo total de los votos de la elección para gobernador en Campeche, simpatizantes de la ex candidata de Morena y del Partido del Trabajo, Layda Sansores San Román se han atrincherado en las oficinas de los Consejos Distritales para “proteger” los paquetes electorales.

En un hecho inédito en la política local, Campeche se prepara para el reconteo de la elección en la que la candidata del PT/Morena obtuvo 139 mil 781 votos, mientras que su más cercano contendiente de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar alcanzó 133 mil 761 votos y el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Christian Castro Bello llegó a 129 mil 88 votos.

Te puede interesar:INE aprueba asignación de diputaciones plurinominales

Candidata asegura fallas en el TEPJF

A través de sus redes sociales, Layda Sansores sotuvo que “la aplicación de la Ley debe dar certeza, no desconfianza. El fallo del TEPJF tiene tantas fallas que hay que tener pudor para defenderlo. No volverán a quitarnos el triunfo”, advirtió la ex candidata.

Arriban a Campeche

Desde este lunes arribaron al estado representantes del TEPJF, quienes se encargarán de organizar la logística para realizar el conteo de votos que se realizará en el Centro de Convenciones “Campeche XXI” que, con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva, ya fue delimitado con vallas metálicas y donde está impedido el acceso.

Guardia Nacional vigila paquetes

Los paquetes electorales distribuidos en los 21 consejos distritales están vigilados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes trasldarán este martes las boletas para su conteo el próximo miércoles.