¿Si quiero no usarlo qué?, hombre amenaza a médico por negarse usar cubrebocas

Como un día de tantos, de mucho trabajo acumulado por la pandemia del coronavirus, un médico salió dispuesto a trabajar, y previo a ello, empezó una jornada que no se le va a olvidar: lo retaron a golpes por pedir que un cliente de Starbucks usara el cubrebocas en la barra del local.

Andrés N. tiene 49 años de edad, es un médico que trabaja en el sector salud, y el jueves pasado acudió alrededor de las 7:15 horas a la Plaza Zenttro, ubicada en Avenida Paseo del Moral 1115, de León, en Guanajuato, a comprar un café para llevar camino al trabajo.

“En la fila, delante de mí había un tipo con cubrebocas con la nariz de fuera, y se fue a parar a un lado de la barra y se quitó el cubrebocas, y hable y hable. Le dije que debía ponerse el cubrebocas y no estar ahí”, narró.

“Y bien agresivo me contesta que por qué, y le dije que estaba hablando y me estaban preparando mi café. Se puso súperagresivo, le dijo que debía cuidarse y cuidarnos. Pues que nos reta a golpes: ¡¿Si quiero no usarlo qué?, hijo de tu puta madre, vamos a darnos un tiro, ¿un tiro?, salte cabrón!”, describió sobre lo que desató el altercado.

Para la sorpresa de Marco Antonio, quien acompañaba al doctor, nadie de los empleados que estaban en ese momento atendiendo la barra intervino para contener la agresión, y hacer respetar las normas de salubridad que la Secretaría de Salud (Ssa), tanto local como federal, han repetido por lo menos desde febrero sobre mantener una sana distancia, y desde abril, el uso obligatorio de cubrebocas en Guanajuato.