Se registran 32 casos de hipotermia en Edomex

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en lo que va del año se han registrado 32 casos de hipotermia por bajas temperaturas en el ambiente, por lo que emitió recomendaciones para evitar este padecimiento.

En un comunicado, la dependencia detalló que esta condición se presenta cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce y la temperatura desciende por debajo de los 35 grados centígrados.

Debido a lo anterior, tanto el corazón como el sistema nervioso y otros órganos, no funcionan con normalidad.

Puntualizó que los síntomas son escalofríos, dificultad para hablar, respiración lenta, pulso débil, torpeza o falta de coordinación, somnolencia o poca energía, confusión, pérdida de memoria o del conocimiento, piel fría y de color rojo brillante.

Por ello señaló que las medidas para prevenir la hipotermia son utilizar ropa gruesa, bufanda, guantes y gorro, comer alimentos de alto contenido en calorías como atoles y chocolates, no salir inmediatamente después de bañarse, no realizar excursiones a lugares con frío extremo y, en caso de hacerlo, abrigarse bien y no permanecer mucho tiempo en el exterior.

La causa más frecuente de hipotermia es la exposición al clima frío o la inmersión en agua helada, por lo que se recomienda abrigar bien a la persona afectada y si está mojada, cambiar toda su ropa, cubrirla con una manta, darle bebidas calientes, pero evitar el alcohol, café o comida, mantener libres las vías respiratorias y trasladarla de inmediato a la unidad de salud más cercana.