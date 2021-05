Samuel García debate solo; candidatos declinan invitación de última hora

Los abanderados del PRI, PAN y Morena decidieron no asistir, al considerar que el encuentro era “tendencioso y manipulador”

Samuel García debatió solo en el encuentro organizado por el periódico El Norte, ya que el resto de los candidatos que buscan la gubernatura de Nuevo León, decidieron declinar la invitación por considerarlo “tendencioso y manipulador” a favor del abanderado de Movimiento Ciudadano.

Tanto Clara Luz Flores de Morena; Adrián de la Garza del PRI; y Fernando Larrazábal del PAN rechazaron de última hora acudir a dicho debate, pues señalaron era a favor de Samuel García.

“El motivo para no asistir al encuentro ciudadano de El Norte es por considerar que, en este momento, no existen las condiciones para que mi participación sea evaluada de manera objetiva, ya que es pública y abierta la diferencia de su casa editorial frente a las políticas y posturas de uno de los partidos que integran la coalición que me postula como candidata”, dijo Clara Luz Flores de Morena.

“El Norte”:

Porque solamente Samuel García se presentó al debate entre candidaturas a la gobernatura de Nuevo León, organizado por dicho periódico. Adrían de la Garza, Clara Luz Flores y Fernando Larrazabal, decidieron no asistir. pic.twitter.com/iD2kkclxa7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 19, 2021

Mientras que Adrián de la Garza Santos de la coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD) publicó un video en el que tildó al medio de “manipulador” y, sin mencionar nombres, lo acusó de posicionar a Jaime Rodríguez “El Bronco”, hace seis años, lo que resultó en un gobierno deficiente. Ahora quiere hacer lo mismo con Samuel García, afirmó.

Mi postura en relación al debate de El Norte pic.twitter.com/mljHjP0ZbI — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) May 18, 2021

Por su parte, Fernando Larrazábal Bretón de Acción Nacional, también envió una carta a El Norte para señalar que acudirá a sus invitaciones sólo “cuando haya piso parejo”, sin mencionar al emecista, a quien considera que ha sido favorecido por la publicación.

Por convicción, decidí no ir al debate de un medio de comunicación que ha tenido tendencia favorable hacia una de las oposiciones políticas. Por aquí podemos platicar: https://t.co/5oEVFEVP17 pic.twitter.com/0IAk0vr9Km — Fernando Larrazabal (@FerLarrazabalNL) May 19, 2021

Al finalizar el fallido evento, El Norte publicó en su página que los candidatos del PRI, PAN y Morena se habían aliado para boicotear el denominado, “encuentro ciudadano”.