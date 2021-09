Sacerdote causa polémica por sus declaraciones sobre la despenalización del aborto

Escucha la nota:



El sacerdote, Lázaro Hernández Soto emitió su opinión en torno a la despenalización del aborto en Coahuila.

Las declaraciones se dieron en una iglesia de Monclova, en Saltillo durante la homilia del domingo.

Padre de Coahuila opina sobre aborto

El sacerdote aprovecho el espacio en la misa celebrada en la iglesia ‘La salle’ de Monclova para declarar lo siguiente mientras daba la homilia.

Sus palabras textuales fueron ‘vamos a matar a los niños porque nos estorban, el niño no se puede defender…¿por qué no matamos a la mamá?… Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca moral, física y psicológicamente.’

‘Mejor maten a sus hijas para que no estorben y así no tengan que recurrir al aborto’.

La iglesia y el aborto

Después de las declaraciones del sacerdote en Coahuila, Lázaro Hernández Soto, la arquidiócesis de Saltillo aclaró que esto fue sacado de contexto.

El sacerdote dio marcha atrás con lo que dijo y puntualizó que él respeta a las mujeres, pues proviene de una.

La arquidiócesis de Saltillo se ha visto involucrada en diferentes campañas en contra de la despenalización del aborto entre los ciudadanos.

Por otra parte, las declaraciones se dieron después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera el fallo a despenalizar el aborto en dicho estado.

Diferentes colectivas provida han hecho protestas tanto en la Cuidad de México como en Coahuila para demostrar su inconformidad a la Suprema Corte de Justicia.

Exhiben a sacerdote

Las declaraciones fueron posteadas en las redes sociales, generando reacciones en los internautas, entre ellos diferentes mujeres activistas.

Esto ocurrió hoy en Monclova, Coahuila, un sacerdote llamó a “matar a sus hijas para que ellas no estorben” en un país donde hay 10 feminicidios al día en reacción al fallo de la @SCJN por la despenalización del aborto en Coahuila. Es muy grave e injustificable. #SeráLey 💚 pic.twitter.com/EkCMjxDLVD — Marisol Calva 💚 (@Marisol_Calva) September 12, 2021

Sin duda alguna las declaraciones del sacerdote en Coahuila respecto a la despenalización del aborto fueron desafortunadas.