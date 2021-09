¿Roberto Palazuelos será candidato a la gubernatura de Quintana Roo?

Movimiento Ciudadano aclaró que el proceso para elegir candidaturas en Quintana Roo aún no comienza.

Tras las declaraciones del empresario hotelero Roberto Palazuelos, de que buscará contender por la gubernatura de Quintana Roo a través de Movimiento Ciudadano, la dirigencia nacional de ese partido aclaró que no ha tenido ningún acercamiento con el actor.

Sin embargo, el órgano de dirección de Movimiento Ciudadano destacó que el partido es un espacio político abierto a la participación de todas las personas, las organizaciones y los movimientos sociales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.

Insistió en que no hay ninguna candidatura definida en Quintana Roo, ya que antes, las personas afiliadas, simpatizantes, adherentes y ciudadanas, deberán cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos en los estatutos del partido, además de que deberá de observarse la legislación electoral y los lineamientos en materia de paridad de género que emita el Instituto Nacional Electoral.

Aclaró que el proceso para elegir candidaturas en Quintana Roo aún no comienza, y que la convocatoria para la participación de los aspirantes a las candidaturas aun no se ha publicado y no se tiene programada alguna fecha para que se dé a conocer.

En 2022, habrá elecciones en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes para renovar el poder ejecutivo estatal.

Ante esto, Roberto Palazuelos declaró recientemente que aspira a la presidencia municipal de Tulum y a la gubernatura de Quintana Roo, porque tiene ambiciones de entrar a la política.