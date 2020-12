Reporta Bienestar más de 100 mil viviendas censadas por inundación

Escucha la nota:



Por: Víctor Esquivel, corresponsal de MVS Noticias en Tabasco

A tres días de que concluya el censo de damnificados por las inundaciones en Tabasco, la Secretaría de Bienestar reporta más de 100 mil viviendas censadas para la entrega de vales para la reparación menor de las viviendas y para reposición de enseres domésticos.

El secretario de bienestar, Javier May Rodríguez, aseguró que, hay comunidades donde el agua supera todavía el nivel de la cintura o las familias se encuentran en refugios temporales, por lo que no descartó la posibilidad de ampliar el plazo o instalar módulos para atender a quienes por alguna razón no sean censados.

“El municipio de Centro y Nacajuca son los municipios en los que vamos a reforzar con más brigadas para atender y salir con el plan que traemos, pero donde no hemos podido entrar es porque todavía hay agua, las casas están inundadas y no hemos podido llegar, llevamos más de 100 mil viviendas censadas, de más de mil comunidades, ahorita llevamos ya más de 700 localidades, vamos a dar un informe por municipio, por localidad, de cuántas van a ser las personas, las familias que van a recibir el apoyo”, precisó.

Asimismo, recordó que se tiene previsto empezar a dispersar los apoyos a partir del 15 de diciembre y será hasta la próxima semana cuando se pueda dar a conocer el monto estimado de los recursos que se requerirán para la entrega de los apoyos a los damnificados, así como la cifra exacta de beneficiarios en los 17 municipios.