Reducción de contagios Covid-19 muestra control de pandemia: Miguel Barbosa

Este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta señaló que la reducción en el número de contagios, hace pensar que se comienza a controlar la pandemia, esto al exponer que únicamente se presentaron 210 casos para el último reporte, y reconoció que es gracias al comportamiento social asumido. Resaltó que en Puebla el 80 por ciento de los activos acumulados activos, sanan, y eso habla de la eficiencia de sus sistemas de salud.

Frente a este panorama, Barbosa Huerta llamó a continuar las recomendaciones sobre conservar una sana distancia y el uso de cubre bocas como medidas fundamentales, “seguiremos promoviendo el pacto comunitario, para cuidarnos como sociedad, caminaremos hacia una nueva forma de vida, ordenada, hasta que no veamos una vacuna y un tratamiento” añadió.

Respecto al debate que existe en el gobierno federal sobre la importancia del uso del cubre bocas, el gobernador poblano subrayó que, en Puebla desde el 13 abril, es una política pública, por lo que seguirá recomendando su uso, “el gobierno ha sido muy claro para cuidar a la comunidad, sabemos el papel que debemos desempeñar, y vamos a abrir ordenada y paulatinamente cuando estemos en semáforo naranja” afirmó.

En materia educativa, Miguel Barbosa subrayó que sin duda, todo aquel que acuda a las escuelas públicas a buscar la incorporación de los menores, tendrán acceso a la matricula; y dejó en claro que la Secretaría de Educación no cobra cuotas ni las autoriza, de hecho, está vigilante que no impidan el derecho a la educación; añadió que acordó con el secretario que no haya un solo niño que por una cuota impuesta, ya sea por maestros o padres de familia, quede fuera del sistema de educación.