Realiza Gobierno de Oaxaca acciones relevantes en beneficio de la población

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, ha puesto en marcha acciones relevantes para la entidad contempladas en cinco ejes.

El Eje 1, denominado Oaxaca Incluyente de Desarrollo Social contempla 12 medidas, como la Estrategia de “Apoyo a ahorradores defraudados por cajas de ahorro”, donde la SEBIEN, por primera vez en la historia de Oaxaca, un Gobierno Estatal destinó 25 millones de pesos para atender a las personas afectadas por el cierre de sociedades cooperativas.

También se creó la Universidad Politécnica De Nochixtlán, con una oferta inicial en la licenciatura en terapia física y la licenciatura en administración de empresas turísticas, beneficiando a 775 aspirantes de educación superior en el distrito, 396 mujeres y 379 hombres. (CGEMSySCyT).

En cuanto al Eje 2, Oaxaca Moderno y Transparente, destaca que la entidad se ubica por primera vez en el primer lugar a nivel nacional en el Índice General de Implantación y Operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).

En cuanto a la Restructuración de la deuda del Estado, dentro de las estrategias dirigidas al ordenamiento financiero, una de las más significativas es la restructuración de la deuda del estado con el objetivo de obtener las mejores condiciones de mercado y con ello, optimizar el servicio de la deuda pública.

En materia del Eje 3, Oaxaca Seguro, destacan la Evaluación a Instituciones de seguridad Pública, donde con una inversión de 9 millones 182 mil 413 pesos se realizaron mil 043 evaluaciones a integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y 45 municipios.

El Eje 4, Oaxaca Productivo e Innovador, se realizaron medidas encaminadas al apoyo e integración económica de las Cadenas Productivas y Fortalecimiento de las unidades de Producción Familiar.

Oaxaca fue reconocida con el primer lugar en las categorías “Top City Overall” y “Top City México”, que premian, respectivamente, a las mejores ciudades del mundo y a las mejores en nuestro país, en el certamen “The World´s Best” (Lo mejor del mundo) de Travel+Leisure.

Para el eje 5, Oaxaca Sustentable, destacan la adquisición de cinco vehículos recolectores de residuos, el “Convenio de Colaboración para la Certeza Jurídica en la Tenencia de la Tierra y Propiedad de los Núcleos Agrarios”, el Programa Estatal de Reforestación Social 2020, el Convenio de Colaboración para la Aplicación del Proyecto de Producción de Planta en Viveros Tecnificados 2020 y el plan Equipo y herramienta para la protección de ecosistemas forestales amenazados por el cambio climático (incendios y plagas), en la Sierra Juárez.