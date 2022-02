Preinscripciones SEP Edomex: Convocatoria, fechas y requisitos

¡Toma nota! La convocatoria para las preinscripciones de la SEP en el Edomex para preescolar, primaria y secundaria está a punto de salir.

A través de la página oficial del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), el Estado de México convocará a madres y padres de familia a realizar el trámite de preinscripciones.

El trámite se llevará a cabo vía internet para los alumnos que desean ingresar a primero, segundo y tercero de preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2021-2022.

Aunque no hay una fecha oficial para la publicación de la convocatoria, en los últimos años el SAID la ha publicado durante los primeros días de febrero, por lo que se espera que este 2022 no sea la excepción.

Preinscripciones a preescolar 2022, Estado de México

Si tu pequeño ya está en edad preescolar y es momento de ingresar por primera vez a la escuela, el trámite de preinscripción, en caso de ser para primer año con 3 años cumplidos se debe acudir directo a la escuela que ofrece el primer grado.

Para segundo grado, se deberá realizar el trámite de preinscripción de los niños con 4 años cumplidos y para tercer grado (niños con 5 años cumplidos) deberán realizar el trámite vía internet.

Si los pequeños actualmente cursan primer o segundo grado podrán inscribirse directamente en la misma escuela, pues no es necesario realizar ningún trámite vía internet.

Preinscripciones a primaria 2022, Estado de México

Para primer grado, se deberá realizar el trámite de preinscripción de los pequeños que nacieron en 2015, que cuenten con 6 años cumplidos como edad mínima.

Las inscripciones serán dependiendo de la letra inicial del primer apellido. Recuerda que para la preinscripción de ambos niveles debes tener a la mano:

Acta de nacimiento y CURP del menor.

El menor debió nacer en el año 2016 (contar con 6 años mínimo cumplidos al 31 de diciembre de 2022).

Acta de nacimiento del alumno.

Nombre y dirección de 5 escuelas.

Correo electrónico de la madre, padre o tutor.

En caso de que el menor tenga un hermano en la escuela elegida, deberás colocar grado y turno.

Preinscripción a secundaria 2022 en Edomex

Para quienes ingresan al primer año de secundaria, menores de 15 años, deberán considerar la primera letra de su primer apellido.

En esta caso el aspirante deberá tener 5 opciones de instituciones a elegir para su ingreso, además de los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento del aspirante.

CURP del menor.

5 escuelas de tu preferencia (nombre, dirección y CCT).

Correo electrónico de la madre, padre o tutor.

Si el menor tiene hermanos en la escuela, se deberá mencionar el grado y turno del mismo.

Es importante recordar que las preinscripciones en el Edomex se realizan en la SEP y todos los trámites son totalmente gratuitos.