Pobladores de Calakmul consiguen suspensión provisional del Tren Maya

Herbeth Escalante, corresponsal de MVS Noticias

Pobladores mayas de la comunidad de Xpujil en Calakmul lograron que un juez federal de Campeche ordene la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya, en cuanto se resuelve un juicio de amparo que promovieron al considerar que el proceso de consulta indígena violó sus derechos humanos y que la obra no respeta su libre autodeterminación como pueblo originario.

Integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) indicaron que recibieron el dictamen del juez del distrito 1 el pasado 14 de enero, pero hasta el momento el gobierno federal no ha dado respuesta y viola de manera flagrante dicha orden judicial, pues tampoco ha detenido el proyecto ferroviario.

La asesora jurídica de esa agrupación, Elisa Cruz Rueda, indicó que la consulta indígena no fue previa ni libre, que los pobladores mayas no recibieron información adecuada y no se actuó de buena fe, pues los presionaron para que se manifiesten a favor de la obra. Es decir, no se cumplieron los estándares internacionales del Convenio 169 de la Organización Internacionales del Trabajo, ni lo que marca la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Precisó que no están en contra del Tren Maya ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien exigen que se respeten los derechos humanos de los pobladores mayas, pues en cada acto, desde que el gobierno anunció su construcción, violentan su libre autodeterminación.

Los integrantes del Consejo recalcaron que con el juicio de amparo buscan que se anule el proyecto del Tren Maya, por eso mismo no aceptarán que se repita el proceso de consulta indígena “porque las bases están viciadas, fue un fraude y no estuvo culturalmente adecuado”.

En ese mismo sentido, hicieron un llamado a otras organizaciones indígenas de diversos estados del sureste para que también presenten juicios de amparo que fortalezcan la estrategia jurídica en contra del megaproyecto.