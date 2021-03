Pide Maru Campos se realice audiencia y llama a ciudadanía a no dejarse engañar

La candidata explicó que esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria.

La candidata del PAN y PRD a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, dijo que tomó la determinación de pedir que se inicie la audiencia de imputación y con ello hacer más evidente la falsedad de las acusaciones y su inocencia.

En un mensaje a la ciudadanía a través de redes sociales, explicó que el espíritu de los amparos interpuestos por sus abogados, fue siempre el derecho a una defensa adecuada, conociendo la totalidad de la carpeta de investigación.

La candidata es acusada, junto con otros actores políticos de la entidad, de recibir dinero del exgobernador César Duarte, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.

Campos Galván pidió a la ciudadanía que no se dejen engañar ya que esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria, no significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad.

“Hoy, 25 de marzo de 2021, yo estaré en audiencia en Tribunales. Una audiencia que ha sido pospuesta en varias ocasiones porque la fiscalía no permitía a mis abogados conocer el expediente completo, buscando con ello evitar una defensa adecuada”, indicó.

Como saben, precisó, yo soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero no podíamos permitir entrar en un proceso sin igualdad de información, plagado de inconsistencias y dudas.

“Sé que hay quienes querrán decir que con esta audiencia se comprueba el delito o la culpabilidad, pero eso es completamente falso. Porque esta audiencia NO es el juicio”, aseguró.

Así que les pido que no se dejen engañar, esta audiencia de imputación y vinculación a proceso NO significa ninguna sentencia condenatoria. NO significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad.