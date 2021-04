‘No voy a permitir que me utilicen’, Rocío Moreno responde a video sobre Monreal

Escucha la nota:



Luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que presuntamente el candidato de Morena, a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, tocara indebidamente a Rocío Moreno, candidata del mismo partido a la presidencia municipal de Juchipila, ella se pronunció para aclarar la situación.

A través de un video, Moreno aseguró que la grabación daña tanto su integridad como la de Monreal, por lo que indicó que no permitirá que se dañe al partido.

-Información relacionada: Difunden a David Monreal tocando glúteos de candidata municipal

“Acabo de ver un video en las redes sociales donde se daña mi integridad y la del licenciado David Moreno. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento”, expresó.

Asimismo, afirmó que el candidato a la gubernatura de Zacatecas “es una persona respetuosa, y nunca me ha faltado”.

Por lo anterior, Rocío Moreno hizo un llamado a detener las “calumnias” y la utilización de videos para afectar la imagen de los candidatos. Finalmente, puntualizó en que Morena ganará en el municipio de Juchipila, en las próximas elecciones del 6 de junio.