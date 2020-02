Mujer da a luz en el piso de sala de espera de hospital en Michoacán

Escucha la nota:



Una mujer indígena dio a luz en el piso de la sala de espera del Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán, tras no ser atendida por el cuerpo médico y ante la falta de infraestructura del nosocomio.

Este hecho ha conmocionado a diversos sectores michoacanos, pues la mujer indígena tuvo que dar a luz a su pequeño en el piso, apoyada únicamente por un acompañante que recibió al infante entre cobijas.

Un hombre que espera también ser atendido en el hospital grabó el momento del parto y arremetió contra las autoridades del sector salud estatal, al advertir que la mujer esperó por mucho tiempo ser atendida por los médicos.

“Nos encontramos en el Hospital Regional de Los Reyes. Debido a la falta de atención se acaba de aliviar aquí una señora, en plena sala de emergencias. Ya tiene rato aquí la señora y nomás no la atendían. Para que sepan el tipo de atención que tenemos aquí en este chingón hospital de Los Reyes, Michoacán. Ya tiene vario rato aquí y a la señora no le dan la atención, no es posible”, denunció.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) ha guardado un fuerte hermetismo, aunque el Hospital también funciona con recursos del Gobierno Federal, nivel que ha provocado un grave desabasto de medicamentos en hospitales, clínicas y centros de salud de Michoacán.