Motociclistas recuerdan con ‘rodada’ a compañeros muertos

Cerca de 300 motociclistas realizaron una rodada en memoria de sus seis compañeros que perdieron la vida la semana pasada en la autopista México-Cuernavaca.

En la rodada participaron los familiares de Anni Jael, una de las dos mujeres que perdió la vida en el percance, quienes colocaron una cruz blanca en el kilómetro 15, lugar donde se registró el incidente.

En este contexto, Israel Yáñez, padre de Anni, reprochó el hecho de que la gente hable mal de su hija sin haberla conocido.

“Hay mucha gente mala que dice cosas que no se merece ninguna persona, no sabe cómo están los problemas, no saben cómo fue mi hija. Era una persona hermosísima, se dedicaba a su segunda pasión, a parte de las motos, era recoger perros de la calle, se quedó con nueve hijos, se iba a incrementar más, los recogía de la calle para adoptarlos, era una bonita persona, no sé porque la gente se dedica hablar mal de ella, hay un Dios de verdad”, dijo.

Respecto al operativo “Motocicleta y casco seguro” que implementaron la Guardia Nacional y autoridades de Morelos para concientizar a los motociclistas sobre los riesgos y consecuencias de exceder los límites de velocidad, algunos bikers como Víctor Juárez dieron la bienvenida a la acción preventiva; sin embargo, señaló la intención de los motociclistas no es tener limitaciones.

“Si está padre, pero no es la intención del motociclista ser acompañados, tener limitaciones, creo que es una expresión de libertad, de sentirse libre”, dijo.

Al término de la rodada se ofició una misa en la parroquia de San José del poblado de Tres Marías.