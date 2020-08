Morena se deslinda de iniciativa que pretende dividir Ecatepec

Escucha la nota:



Tras la propuesta legislativa de dividir Ecatepec para crear el municipio de Ciudad Azteca, organizaciones políticas y civiles han emergido para evitar lo que llamaron “la mutilación de territorio político y geográfico” porque representa riesgos de inestabilidad, ingobernabilidad y estallido social.

Fue el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, quien presentó la iniciativa ante el Congreso mexiquense la semana pasada, pero en los últimos días frentes y asociaciones ciudadanas y partidistas se han unido para defender la actual composición ecatepense.

Este miércoles en conferencia de prensa diputados federales y locales, regidores y consejeros de la Cuarta Transformación, integrantes del Movimiento Social por Ecatepec (MSE) dejaron en claro que no es una propuesta de Morena, sino un proyecto personal de Higinio Martínez.

“El senador Higinio miente cuando dice que es una propuesta ciudadana, en Ecatepec a los ciudadanos nunca se nos preguntó; queremos decirlo fuerte y claro: esta propuesta no es de Morena. En Ecatepec hay problemas más importantes qué resolver como la inseguridad, el desempleo y la salud”, expuso el consejero Edgar Estrada.

Por su parte el actual segundo regidor, también de Morena, León Felipe Río Valle, advirtió que harán una defensa política, jurídica y social por carecer de argumentos sólidos en el intento de cercenar Ecatepec.

No existen argumentos sustantivos que justifiquen la división de Ecatepec, rechazamos contundentemente el intento de dividir la composición geográfica y de su gobierno”, expuso el regidor León Felipe Río Valle.

Además del MSE también surgió recientemente el Frente Amplio en Defensa de Ecatepec (FADE) donde confluyen liderazgos sociales, ex alcaldes, ex diputados, ex regidores y diversas expresiones de partidos políticos como PRI, PRD, PAN, también anunciaron que darán la batalla para frenar el intento de dividir el municipio.