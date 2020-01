“Monstruo de Toluca” deja ver intenciones de suicidarse en reclusión

En las últimas horas fue filtrado y difundido un audio de una llamada telefónica entre Oscar “N”, el llamado “Monstruo de Toluca”, y su mamá, donde el presunto feminicida serial muestra frialdad y resignación por su estado de reclusión.

Incluso admite que sólo tiene tres opciones y le pide a su madre que las escuche: “No sientas gacho… hay de tres sopas, o me matan, o me suicido o muero aquí de viejo. Es lo que hay para mí”.

La llamada habría sido grabada desde el reclusorio estatal de Tenango del Valle, a donde fue trasladado en diciembre pasado porque en el penal de Almoloya de Juárez corría peligro de que lo asesinaran tras su detención.

En una conversación de poco más de 6 minutos Oscar “N” muestra mayor preocupación por sus mascotas que por su futuro y reitera que asesinó a seis personas, entre ellas a su padre, a la hija del novio de su mamá y a otras cuatro mujeres, tres de ellas encontradas en su domicilio de Villa Santin, municipios de Toluca.

.- “Estoy tramitando las visitas para irte a ver”, dice su mamá.

“Uy, nooo… no quiero que me veas así”, responde Oscar.

.- ¿Pero no estás golpeado nada?, le pregunta la madre.

“Golpeado no y si me golpean no te preocupes, no pasa nada… si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada; si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada; tú sigue con tu vida, es lo que me puede pasar aquí y lo acepto”, respondió el recluso.

El “Monstruo de Toluca” dice que “tampoco se va a arrepentir de lo que hizo” e insiste: “tu relax jefa”.

“No quiero que vengas a verme seguido, me la van a dejar caer bonito. Ahorita sólo me están sentenciando por lo de Jésica, pero ya me están investigando las cinco anteriores. De aquí ya no salgo, en ataúd nada más”, añade.

Durante la conversación el recluso sólo le pide a la mujer que en su próxima visita le lleve papel de baño, jabón, shampoo, crema, gel y ropa, pants y chamarras sin cuerdas y tenis que no tengan agujetas.

El diálogo termina con una mujer a punto de las lágrimas reiterándole a Oscar lo mucho que lo quiere a pesar de lo que hizo.

“Te quiero mucho, mucho, mucho… a mí no me importa lo que haya pasado, siempre te voy a querer, eres mi hijo y te voy a querer siempre, siempre”.

Hasta el momento no se ha dado pronunciamiento alguno por parte de las autoridades penitenciarias dependientes de la Secretaría de Seguridad y tampoco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).