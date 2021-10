Mes de Oaxaca en Estados Unidos traerá nuevas oportunidades económicas

En el marco del Mes de Oaxaca en Estados Unidos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el embajador Esteban Moctezuma Barragán, sostuvieron encuentros con asociaciones empresariales americanas e internacionales como el Atlantic Council, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) y la Cámara de Comercio México-Estadounidense (US-Mexico Chamber of Commerce), con el fin de generar nuevas oportunidades de inversión en Oaxaca que abonen al crecimiento económico y la creación de empleo para las y los oaxaqueños.

Los encuentros tuvieron como introducción la presentación de un video preparado por la Secretaría de Economía del estado que resalta el enorme potencial de crecimiento con que cuenta Oaxaca gracias a su riqueza natural y cultural, protegida por sus pueblos originarios. Se destacan también, las obras de infraestructura que harán de la entidad el motor del crecimiento de toda la región sur sureste, así como los avances en la producción de mezcal, café y el crecimiento exponencial que ha registrado el turismo durante esta administración.

Asimismo, el Mandatario Estatal dio a conocer los más recientes resultados de la evaluación integral de la situación de las finanzas públicas del estado de Oaxaca realizadas por las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch Ratings, que señalan un avance positivo en la calificación crediticia de la entidad, situación que refleja una capacidad fuerte para cumplir con las obligaciones financieras en comparación con otras entidades en el mercado nacional.

Toda vez que, de acuerdo con HR Ratings, Oaxaca logró mejorar su calificación crediticia de A- a A por primera vez en nueve años; mientras que Fitch Ratings ajustó la perspectiva de su calificación de Estable a Positiva.

El Jefe del Poder Ejecutivo resaltó que la mejora en la calificación y en la perspectiva es resultado del manejo responsable, así como del ordenamiento de las finanzas públicas del Estado a pesar de la reciente crisis económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19.