Masacre de Tamaulipas, acto terrorista: Bryan LeBarón

Bryan LeBarón Jones afirmó que el homicidio de 15 personas en Reynosa, Tamaulipas, no se trata de un hecho aislado, sino de un acto terrorista que refleja el fracaso de la política de seguridad del gobierno federal.

Agregó que la palabra terrorismo le causa un miedo sobrehumano al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que muestra, dijo, que los criminales están logrando su objetivo; hasta el primer mandatario tiene terror.

Mencionó que al negarlo, el gobierno mexicano dejará que crezca el terrorismo en el país, con lo que se convertirá en cómplice por omisión.

LeBarón Jones aseveró que no se trata solamente de un asunto de seguridad, y tarde o temprano López Obrador verá que es de gobernabilidad, al tiempo en el que manifestó que el titular del Ejecutivo federal no ha sabido cómo actuar frente al crimen organizado.

Decidió no regresar al Ejército a los cuarteles, como lo había comprometido, y ni así ha dado resultados. No se trata de los elementos de seguridad, sino de entender el problema, y hasta hoy, no se ve la mínima intención de hacerlo.

Indicó que si realmente el gobierno de México quisiera sentirse soberano, de ellos debería venir la iniciativa de nombrarlos terroristas y no esperar sugerencias, lo que reflejaría una verdadera voluntad de transformar esta hiriente realidad.

Finalmente, Bryan LeBarón puntualizó que existe el terrorismo, ya que todos los mexicanos lo ven y padecen, excepto uno, el que toma las decisiones de seguridad en el país.