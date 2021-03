Marchan contra desafuero del gobernador de Tamaulipas

Escucha la nota:



Un día después de que la sección instructora de la Cámara de Diputados diera entrada a la solicitud de desafuero que la FGR solicitó en contra del Gobernador de Tamaulipas, miles de ciudadanos salieron a las calles de Ciudad Victoria en su defensa.

Poco antes del mediodía de este domingo se agruparon en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines para de ahí marchar por la Avenida 17 hasta llegar a la calle Hidalgo, donde el contingente viró y llegó a la plaza Juárez, frente al Palacio de Gobierno estatal.

En la manifestación de apoyo participaron también legisladores federales y locales, alcaldes y precandidatos emanados del PAN.

Ya en la plaza Juárez apareció el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para dirigir un mensaje en contra del Gobierno Federal, a quien continúa señalando como orquestador de una embestida en su contra.

“Ante las embestidas de este gobierno (Federal) yo les digo a todos ustedes, me podrán seguir difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien: aquí nadie se rinde; vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas”, exclamó García Cabeza de Vaca.

“Déjenme decirles algo: yo no miento, yo no robo, yo no traiciono; ya están preocupados porque el pueblo de México se está dando cuenta de que quienes mienten, roban y traicionan son ellos”, subrayó.

Ante la presencia de miles de ciudadanos, partidos como el PT, Morena y PRI cuestionaron la realización del evento, en el contexto de la actual pandemia generada por el coronavirus.