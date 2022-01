Madre regaña a su hija por resistirse a un asalto en Nicolás Romero, Edomex

Un video que circula en redes sociales constató cuando una madre regaña a su hija por no entregar sus pertenencias a dos asaltantes que robaron en el transporte público en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

Gracias a las cámaras de vigilancia que están dentro de las unidades de Transporte Público se pudo constatar que una de las hijas de la señora se resiste y grita su negativa a entregar su móvil.

Asaltantes portaban armas de fuego

La madre al ver que su hija podría sufrir una agresión, le dice que lo entregue, pues los asaltantes portaban armas de fuego.

“Car…, no mames, no digas nada, qué chinguen a su madre, ¡ay pinches rateros!, yo no traigo nada, luego lo recuperamos, no llores, hija”, son parte de los comentarios que expresó la madre de las dos hijas que fueron víctimas del asalto.

Fueron asaltadas cerca de su destino, pues le dicen al chofer que las deje en la Euzkadi, sin embargo, una pareja de hampones minutos antes le pide al conductor detener su marcha.

Criminales huyen corriendo

Al bajarse del transporte público, los hampones huyeron corriendo para evitar ser vistos por la policía, mientras la madre le llama la atención a su hija por resistirse al asalto.

El asalto ocurrió la tarde del 08 de enero de este 2022, pero fue hasta ayer que la página de Youtube “Asaltos Estado de México” que se publicaron las imágenes.