Madre del colectivo 'Madres Buscadoras' suplica a cárteles le permitan regresar a buscar a sus hijos en Sonora

La presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, suplicó a los líderes de los cárteles de la delincuencia en aquella entidad, que se le permita volver a su estado a realizar búsquedas y que se respete su vida.

A través de un video difundido mediante las redes sociales del Colectivo Flores Armenta recordó que desde hace varios meses se encuentra desplazada de Sonora y bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, debido a las amenazas que pesan en su contra y con ello dijo, la amarraron de pies y manos y le quitaron la posibilidad de seguir buscando a sus hijos.

Por ello lanzó esta petición a los “jefe de los cárteles de Sonora: (José Crispín Salazar Zamorano, líder de Los Salazar y presunto operador de Los Chapitos) Salazar y Caro Quintero (líder del Cartel de Caborca) y demás líderes de carteles que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”.



Flores Armenta, quien aparece en el video con fotos de sus dos hijos desaparecidos: Alejandro Guadalupe y Marco Antonio y una imagen de la Virgen de Guadalupe, reitera que no buscan culpables ni justicia, lo único que quieren es llevarlos de vuelta a sus casas.