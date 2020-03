Liquidado adeudo relacionado con la expropiación del Ejido del Zapote: GAP

Escucha la nota:



En el litigio que mantienen expropietarios del ejido El Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya se liquidó en su totalidad cualquier adeudo derivado del proceso de expropiación, afirmó Miguel Alejandro Solís Rosales, vocero de Grupo Aeroportuario del Pacífico para este tema.

De acuerdo con una sentencia en firme del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, las 306 hectáreas ejidales ya son propiedad de la nación, por lo que jurídicamente no existe ningún impedimento para la implementación del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Guadalajara, que lo convertirá en el más moderno y seguro del país.

Es importante puntualizar que el plan de ampliación, que involucra inversiones por más de 12,000 millones de pesos y que es una muestra de la confianza del GAP en los gobiernos federal y estatal, no requiere terrenos de El Zapote para la segunda pista, ya que la proyección que se tiene considerada es dentro de la poligonal vigente.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Colegiado “ya no es posible restituir al ejido quejoso en la propiedad y posesión de la superficie expropiada por la existencia del aeropuerto, y por lo tanto, las cosas ya no pueden volver al estado en que se encontraban”.

En conferencia de prensa realizada en esta capital, Solís puntualizó que el único expediente que se mantiene en litigio es un incidente por daños y perjuicios que no tiene relación alguna con el decreto de expropiación de 1975 y que ha sido detenido en su resolución por los propios ejidatarios.

Grupo Aeroportuario del Pacífico manifiesta su total disposición a coadyuvar para que este diferendo entre la SCT y los ejidatarios se resuelva conforme a Derecho. Expresa además su absoluta confianza en la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar a los viajeros el uso de los servicios aeroportuarios en condiciones de seguridad, bienestar y eficiencia.

“Confiamos plenamente en el Poder Judicial de la Federación bajo la notable conducción del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, quien ha dado múltiples muestras de honestidad y congruencia en su actuación”, expuso Solís Rosales.

Ante reporteros, el ejecutivo del GAP advirtió que el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Guadalajara podría enfrentar un “sabotaje jurídico” como el que afectó en su momento la ampliación del Aeropuerto Felipe Ángeles que se construye en la Base Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tiene la razón el presidente López Obrador quien hace unos días, de visita en Guadalajara, dijo y cito textual: ‘Si por justicia les corresponde un pago se les tiene que hacer ese pago; si no, no se puede exigir algo que no sea justo, a lo que no se tiene derecho`, nosotros, al igual que el Presidente López Obrador, confiamos totalmente en la legalidad como mecanismo para la solución de cualquier controversia”, dijo Solís.

La prioridad fundamental del Grupo Aeroportuario del Pacífico son los usuarios y pasajeros para brindarles un servicio de excelencia que esté a la altura de las mejores terminales aéreas del mundo.