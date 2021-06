Instituto electoral confirma mayoría de votos para Layda Sansores

Escucha la nota:



Aunque Layda Sansores San Román, candidata a gobernadora de Campeche por la alianza PT/Morena, ratificó su triunfo en los resultados electorales, aun no es declarada gobernadora electa ni ha recibido su constancia de mayoría.

Este domingo el Instituto Electoral del Estado fijó en estrados los resultados de la sumatoria que arrojaron las actas de cómputo distrital en el que Sansores San Román obtuvo 138 mil 231 votos. La candidata asistió a la sesión del IEEC y recibió una copia de los resultados, posteriormente encabezó un mitin y reiteró su compromiso de encabezar un gobierno de puertas abiertas y resultados.

“Pasaba yo frente al edificio del PRI y me decía, qué cosas, mi padre le tocó vivir esos tiempos de esplendor con otro PRI más humano que se enlodaba los zapatos, él le construyó su casa al PRI, le construyeron la casa a su partido para que no estuvieran que andar rentando, él construye la casa y a mi me toca en sus momentos de degradación, construir la tumba, esa es la ironía del destino, un PRI que dio lo que tenía que dar y que no entendió, no supo medir el hartazgo de su gente”, indicó.

¡Recibimos el Acta de Cómputo Estatal!#Campeche pronto sabrá lo que es ser libre, lo que es vivir sin miedo, lo que es un Gobierno para todos. ¡Aquí inicia El Cambio Verdadero!#LaydaGobernadora pic.twitter.com/Oh7vtMqD7T — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 13, 2021

Candidato de MC denuncia compra de votos

Con diferencia de cuatro mil 332 votos, en segundo lugar está Eliseo Fernández, candidato de Movimiento Ciudadano quien denunció compra de votos y diversas irregularidades durante la jornada electoral.

“Se encontraron boletas dentro de las urnas, sin estar dobladas, con un papel distinto al papel original de las boletas, todas marcadas para la candidata de Morena, se encontraron paquetes abiertos, manipulados. Ya entendimos que hicieron con todas esas credenciales de elector que estaban comprando, que iban a las colonias a decir que iban de nuestra parte, esas credenciales las utilizaron para mandar a gente con cubre bocas a votar a favor de otros partidos”.

Aún faltan casillas por contar; arreglaremos todo el cochinero que hicieron durante la elección. Estamos seguros de que nuestra ventaja aumentará. ¡Vamos a defender hasta las últimas instancias la decisión que tomó Campeche! — Eliseo Fernández M (@EliseoFdzM) June 10, 2021

PRI impugna elección para gobernador

Por su parte la dirigencia del PRI impugnó la elección para gobernador. Denunció irregularidades e inconsistencias, por lo que solicitó la anulación de casillas cuyas mesas directivas no fueron correctamente integradas.

Ricardo Ocampo, coordinador de campaña de Christian Castro Bello, candidato del PRI, PAN y PRD, dijo “es importante poner en claro que a Layda Sansores no le fue entregada el día de hoy su constancia de mayoría ni declarada gobernadora electa. La elección de gobernador por su margen tan competido y por las irregularidades e inconsistencias identificadas se encuentra sujeta a impugnaciones de ley y será el Tribunal Electoral a quien le corresponda expedirla una vez que se resuelvan todas las impugnaciones y a quien resulte ganador. Por tanto, hay que esperar un primer plazo que vence el 20 de agosto en términos del artículo 738 de la legislación electoral”.

Los resultados que publicó el IEEC este domingo fueron los siguientes:

138 mil 231 votos para la Coalición PT-MORENA.

133 mil 899 votos para Movimiento Ciudadano.

130 mil 18 votos para la Alianza PAN-PRI-PRD.