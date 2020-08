¡Histórico! UdeG aceptará a todos sus aspirantes a preparatoria

Por primera vez en la historia, la Universidad de Guadalajara (UdeG) admitirá al 100% de los alumnos que aspiran a las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), gracias al programa denominado “Un lugar para todos”.

“Se cumple el derecho constitucional de todos los jóvenes de acceder a la educación media superior. Después de un encierro de seis meses y una situación económica complicada, recibir la noticia de que sus hijos no entrarían a la preparatoria habría sido la gota que derramara el vaso. No dejaremos a ningún joven sin una oportunidad en educación media superior”, explicó el Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en rueda de prensa virtual acompañado del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Gracias a un esfuerzo extraordinario, en el que no se invertirá un solo peso adicional, en un único semestre el SEMS incrementará su matrícula en 16.22 por ciento, aprovechando al máximo los espacios y sin sacrificar la calidad.

El Director del SEMS, maestro César Antonio Barba Delgadillo, indicó que se emprenderán las siguientes estrategias para lograr la admisión total sin aplicar el Examen Piense II:

-No aplicar examen en aquellas escuelas que históricamente admiten a la totalidad de los aspirantes (no tienen no admitidos).

-Ampliar y adecuar la infraestructura para tener más espacios en las escuelas, utilizando al máximo su capacidad instalada.

-Ofrecer una alternativa de ingreso para aquellos aspirantes que no tengan cupo en las escuelas de su aspiración.

El total de aspirantes es de 73 mil 759 para preparatorias de la UdeG. Siguiendo los dos primeros criterios, 143 planteles aceptarán a todos los alumnos, es decir, 65 mil 125 jóvenes, que representan al 88.51% del total de aspirantes.

A los restantes 8 mil 454 aspirantes –11.49 por ciento del total–, se les va a ofrecer otra alternativa de ingreso, que podría ser:

-Cambiar su aspiración a una escuela cercana donde haya cupo disponible.

-Una beca del 100 por ciento para el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (BGAI), en la misma sede en la que aspiraron (esta modalidad tiene un costo, que será solventado por la UdeG).

-BGAI Virtual, ofertado por el Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual).

“Llevamos diez años con el BGAI con mucho éxito, es para gente que trabaja y es autofinanciable, con un costo razonable; les permitiría a los jóvenes concluir sus estudios de bachillerato. Es de modalidad flexible, con sesiones presenciales y virtuales, y tiene una duración de dos años. Incluye siete áreas interdisciplinarias y 21 unidades de aprendizaje, además cuenta con un campus virtual”, detalló Barba Delgadillo.

Agregó que a cada aspirante que no sea dictaminado en la escuela a la que aspira se le ofrecerán estas alternativas vía correo electrónico, a fin de que elijan una opción y poder tener, en un plazo de cinco días, un dictamen ampliado.

“Para dejarlo claro: 17 mil 544 jóvenes no iban a tener un espacio en educación media superior en este dictamen. Con el esfuerzo que está haciendo el SEMS, se cubren 9 mil 090 espacios adicionales, como si hubiéramos construido cuatro preparatorias. Y para los otros 8 mil 454 jóvenes que ya no pudimos admitir por la capacidad, se les ofertará este Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias, que tiene duración de dos años, donde antes no se admitían a menores de 23 años y tenía un costo; pero por única ocasión estamos abriéndoles las puertas a todos, y ahora ellos tendrán una opción de bachillerato totalmente gratuito”, añadió Villanueva Lomelí.

Las clases para las preparatorias de la UdeG iniciarán el próximo 7 de septiembre en la modalidad de educación a distancia y se diseñará, en conjunto con el Gobierno de Jalisco, un sistema de indicadores para poder definir cuándo será posible regresar a las actividades académicas presenciales.

“Por primera vez en la historia, todos los alumnos que hicieron trámite para entrar a la preparatoria tendrán un espacio. Se cumple el derecho constitucional de todos los jóvenes a estudiar la educación media superior; por eso quiero reconocer a la Universidad de Guadalajara por este esfuerzo que están realizando”, declaró el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Agregó que la idea es que esta admisión total se garantice para los próximos calendarios y para ello harán un esfuerzo para apoyar con recursos a la UdeG, que serán invertidos en infraestructura.

Amplían también matrícula en educación superior

En centros universitarios de la UdeG, el Rector General anunció una ampliación de mil 200 lugares, un incremento de 6.45 por ciento respecto al año anterior.

“En nivel superior se hicieron esfuerzos extraordinarios; pedimos a todos los centros universitarios, sin un peso adicional, un esfuerzo por ampliar su matrícula”, apuntó Villanueva Lomelí.

En total, 154 programas de licenciatura no aplicarán examen de admisión, y se tomará en cuenta el promedio. El año anterior recibieron a 18 mil 642 jóvenes, y en el calendario 2020-B admitirán a 19 mil 846. Es decir, habrá mil 200 lugares más, un crecimiento de 6.45 por ciento sin un peso adicional.