¿Guerrero pasará a rojo en el semáforo epidemiológico por Covid-19?

Aunque habrá reducción en el límite de aforos en negocios esenciales y no esenciales, no se parará la actividad turística.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores adelantó que el estado retrocederá al color rojo del semáforo epidemiológico por Covid-19.

Lo anterior, a consecuencia del repunte de contagios, hospitalizaciones y defunciones por coronavirus a partir del próximo lunes 09 de agosto.

Astudillo Flores explicó que aunque habrá reducción en el límite de aforos en negocios esenciales y no esenciales, no se parará la actividad turística, ni comercial en general y no se cerrarán las playas.

El mandatario estatal coincidió con el presidente, Andrés Manuel López obrador en la necesidad de que se reanuden las clases presenciales.

Sin embargo, en el caso de Guerrero es necesario hacer una última valoración antes de hacer un anuncio oficial, dijo.

Cabe mencionar que el gobernador estatal mencionó que será hasta este viernes que se hará el anuncio oficial del cambio de color.

Esquema de vacunación en Guerrero

Por otro lado, Héctor Astudillo informó que para dar continuidad al esquema de vacunación en el estado, se mantendrá una coordinación con la Secretaría de Marina.

Ello “para vacunar a 200 mil 600 guerrerenses en más de 22 de municipios de la Costa Chica y Zona Norte”, el próximo martes 10 de agosto.

De acuerdo con un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, comenzará la vacunación contra Covid-19 en jóvenes de 18 a 39 años a partir del 14 de este mes.

Los municipios contemplados son Ayutla de los Libres, Cuajinicuilapa, Florencio Villareal, Igualapa, Ometepec y San Marcos.

Así como también Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y el municipio de Juchitán.

Mientras que para la Región Norte, se aplicarán dosis contra Covid-19 en Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista de Cuellar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Huitzuco de los Figueroa.

Asimismo, en Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tepecoacuilco de Trujano.

Finalmente, el gobernador de Guerrero, previo a su aviso de color rojo en el semáforo epidemiológico por Covid-19, recordó que las mujeres embarazadas, a partir de las 9 semanas de gestación, también pueden acudir a la vacunación.