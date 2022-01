¿Guerra sucia? Cuauhtémoc Blanco reacciona a polémica foto con ‘líderes del narco’

Después de que se difundiera una por polémica fotografía de Cuauhtémoc Blanco con presuntos líderes del narco, el gobernador de Morelos no se quedó callado y salió a defenderse.

Todo comenzó cuando el martes 4 de enero del 2021, un diario de México publicó la imagen, que según fue verificada por la Organización Editorial Mexicana (OEM), del exfutbolista con personas ligadas presuntamente al crimen organizado.

De acuerdo con el medio, el mandatario estatal aparece junto a Irving Eduardo Solano, alias ‘El Profe’, quien fuera líder del cártel Guerreros Unidos y detenido en febrero del 2021.

Ambos posan con Homero Figueroa ‘La Tripa’, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuicas y con Raymundo Isidro Castro ‘El Ray’.

Se dice que este último era líder regional del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en Morelos y fue asesinado en octubre del 2019 durante una pelea en el Centro de Reinserción de la entidad.

El periódico señala que la foto se captó poco después de que el exdelantero del América tomara posesión como gobernador de Morelos el pasado 1 de octubre del 2018.

Ante toda la controversia que se generó en las redes sociales, el político no dudo en romper el silencio y aseguró que se trata de una contante “guerra sucia”.

Luego de presenciar un acto militar, la exestrella del futbol mexicano puntualizó que no es un delincuente y no tiene nada que esconder.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los ‘narcopolíticos’ que están aquí. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 por ciento”.