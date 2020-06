Gobierno de Tamaulipas impulsará impuesto para empresas contaminantes

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aclaró que el impuesto no está dirigido a los consumidores de energía eléctrica.

El Gobierno de Tamaulipas impulsará que las empresas productivas del Estado mexicano ubicadas en la entidad, contribuyan con un impuesto por la emisión de gases de efecto invernadero.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que dicho impuesto no impactará en el recibo de luz, ya que no está dirigido a los consumidores; sino que van a pagarlo las empresas que dañen al medio ambiente, en particular Pemex y CFE.

El impuesto vendrá acompañado de incentivos fiscales directos para que empresas se trasladen a energías limpias, indicó el mandatario estatal, quien denunció que el Gobierno Central protege y promueve el funcionamiento de centrales eléctricas contaminantes que afectan al medio ambiente y dañan la salud de las y los tamaulipecos.

En la grabación, Cabeza de Vaca destacó que Tamaulipas es el segundo estado con mayor participación en la generación de energía eléctrica en México.

“Desde Tamaulipas, se genera la electricidad con la que funciona buena parte de la economía de México; lamentablemente la importancia vital que tiene nuestro estado para el país, no corresponde con el trato que recibimos por parte de la Federación”, señaló.