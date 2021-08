Gobernadora electa de Chihuaha es hospitalizada por Covid

La gobernadora electa de Chihuahua Maru Campos anunció que desde la tarde del pasado domingo fue hospitalizada tras dar positivo a Covid 19.

Información relacionada: Gerardo Fernández Noroña confirma contagio por Covid-19

La panista refirió tras realizarse una primera prueba PCR resultó negativa el pasado sábado pero tras presentar síntomas se sometió a una segunda.

Misma que resultó positiva por los cual inició un protocolo de aislamiento desde el domingo pero fue durante la tarde que fue llevada a un hospital.

La próxima gobernadora sostuvo que se encuentra bajo supervisión médica para superar la enfermedad.

De acuerdo con medios nacionales, tres días antes, Maru asistió a un baby shower, al cual fueron invitadas otras panistas electas, diputadas locales y federales.

Se dice que en algún momento del evento no portaban cubrebocas y tampoco mantuvieron la sana distancia.

También de informó que tres días antes se reunión con el dirigente nacional del PAN, quien también dio a conocer que dio positivo al coronavirus.

Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa.

Síganse cuidando mucho. pic.twitter.com/HsM7k4kQr9

— Marko Cortés (@MarkoCortes) July 31, 2021