Entrega Alfredo Del Mazo nuevas unidades médicas móviles para atender comunidades mexiquenses marginadas

Para fortalecer los servicios de salud en el Estado de México y brindar a las familias una atención cada vez más completa y digna, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno de México (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, entregaron las nuevas Unidades Móviles Médicas, que estarán enfocadas en mejorar la atención en las comunidades más alejadas en la entidad.

“Me da mucho gusto que podamos recibir, y agradecemos el apoyo del Gobierno de la República, del apoyo de estas Unidades Médicas Móviles que, hace un momento como lo platicaba Juan Ferrer y los promotores de la salud que nos acompañan también aquí el día de hoy, y que han recibido estas unidades, brindan un servicio que, si no se hace de esta manera, no habría probablemente acceso a la salud en estas comunidades a donde están yendo estas Unidades Móviles”, señalo.

“Tenemos comunidades muy alejadas, muy remotas en el Estado de México, marginadas que, si no tienen cerca estos servicios de salud es probable que, por el costo de traslado, por no poder ir a los Centros de salud cercanos, no se atenderían algún problema de salud”, explicó.