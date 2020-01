En Campeche vecinos se oponen a reubicación de viviendas por el Tren Maya

Escucha la nota:



Habitantes de diversas colonias por las que atravesará el Tren Maya en Campeche se plantaron en Palacio de Gobierno para manifestar su desacuerdo con la reubicación de viviendas ubicadas en las inmediaciones de las vías férreas que plantea este proyecto.

Los inconformes entregaron un oficio en el que solicitan al gobernador Carlos Miguel Aysa González los ayude a gestionar una cita con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que estará este sábado en Campeche, para plantear sus inquietudes y su rechazo a ser desalojados de sus casas por el Tren Maya.

Información relacionada: Pobladores de Calakmul consiguen suspensión provisional del Tren Maya

Ellos piden que las vías del Tren Maya sean reubicadas en las afueras de la ciudad, pues aseguran que las familias de los vecinos ubicados en esta zona se establecieron antes de que fueran colocadas las vías del tren, por lo que se niegan a ser reubicados. Los vecinos anticiparon que estarán presentes en la gira del presidente por Campeche para manifestar su desacuerdo.

“Somos ciudadanos y votamos por él, entonces el cambio de la Cuarta Transformación ¿El premio va a ser la destrucción de nuestras casas? Pues qué gran tristeza, qué gran dolor y qué decepción. Que no nos falle, que nos escuche. Que no diga que somos opositores, que somos socialistas (conservadores), no estamos en contra del proyecto del Tren Maya, toda obra es buena, pero que no vaya a hacer en un lugar que es crítico, porque Campeche está dividido por las vías férreas, entonces ¿Sabes cuántos accidentes van a suscitarse?”

El gobierno federal informó que los habitantes que se encuentran sobre el derecho de vía no podrán permanecer en las zonas de paso del tren y dieron a conocer que se tiene previsto al menos cuatro modelos de vivienda para ofrecer a los propietarios de las 218 casas que se encuentran en el área. La propuesta fue rechazada por los vecinos.