Elecciones 2021: Denuncian presencia de hombres armados en casillas de Tierra Caliente

El presidente del Instituto Electoral, Nazarin Vargas Armenta, aseguró en conferencia de prensa que los hechos no impiden el desarrollo del Proceso Electoral.

Representantes de Morena y del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) denunciaron que en los distritos electorales 17 y 18 de la zona de Tierra Caliente, hombres armados amenazan a cuidados para que no acudan en las urnas para estas Elecciones 2021.

Carlos Alberto Villalpando Milian, representante de Morena ante el IEPC informó que, personas armadas merodean las casillas en Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, buscando impedir que los ciudadanos acudan a las urnas.

Los hechos no impiden el desarrollo de las Elecciones 2021

Sin embargo, el presidente del Instituto Electoral, Nazarin Vargas Armenta, aseguró en conferencia de prensa que los hechos no impiden el desarrollo del Proceso Electoral, porque ocurre en los alrededores de las casillas, aunque el reporte ha sido entregado a las autoridades en materia de seguridad pública.

En tanto que en la casilla 2333, de Teloloapan, municipio de la zona norte del estado, la presidenta se reportó de última hora como enferma, por lo que 13 electores se quedaron sin sufragar, lo que generó inconformidad, pero ello no detuvo la votación.

Se han instalado 4 mil 480 casillas

Vargas Armenta informó que después de las 14:00 horas se tiene el registro de instalación de 4 mil 480 casillas, que representa el 96.56% del total de 5 mil 12 proyectadas para la jornada Elecciones 2021, no se tiene aún el reporte de 172, sin que ello signifique que no se hayan instalado, sólo que por errores de conexión del sistema, no se han podido reportar.