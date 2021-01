Durazo brinda carta abierta para que le revisen fuentes de recursos económicos

Escucha la nota:



Las autoridades: SAT, UIF, AFF y la autoridad que así lo desee, puede revisar las fuentes de sus recursos económicos.

Alfonso Durazo, aspirante a la candidatura al gobierno de Sonora firmó un documento inédito en la vida política de México donde se compromete con la ciudadanía a defender su Derecho a la Información y brinda carta abierta a las autoridad para que revise las fuentes de sus recursos económicos.

Información relacionada: Morena designa a Durazo ‘como candidato de unidad a gubernatura de Morena’

El aspirante invitó a todos sus aliados y adversarios políticos que aspiran a una candidatura a que hagan propio este compromiso, y en un momento donde la calidad moral del país se ha puesto en duda, se comprometió a hacerlo ley en gobierno y romper así “con la herencia de corrupción que tanto daño ha hecho en el Estado”.

Alfonso Durazo, en su calidad de aspirante de MORENA a la candidatura al gobierno de Sonora, firmó este día un juramento de honestidad donde se compromete con la ciudadanía a defender su Derecho a la Información y brinda carta abierta a las autoridad para que revise las fuentes de origen de sus ingresos y recursos económicos, fondos en cuentas bancarias y toda actividad empresarial, y profesional donde tenga participación y representación legal.

El documento, inédito en la vida de México no sólo para algún político o aspirante a puestos de elección popular, sino para los mismos candidatos oficiales, representantes electos y funcionarios, se vuelve indispensable en un momento en que la solvencia moral del país se ha puesto en entredicho, asediada cotidianamente por la información de presuntos actos de corrupción de ex funcionarios públicos, ex senadores, entre otros; así como juicios políticos a gobernadores en diferentes estados del país.

En este contexto, en el documento denominado “Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”, Durazo se sujeta a sí mismo a cuatro puntos en los que se declara que los recursos o bienes en propiedad del aspirante son producto del trabajo personal y de actividades lícitas, así como que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin haber incurrido en ningún tipo de violación a las leyes fiscales, financieras y de la función pública.

Asimismo se declara que todas las actividades e ingresos que Durazo percibe actualmente, provienen de actividades lícitas. En tercer lugar, que su patrimonio y el de sus familiares inmediatos es consistente con el flujo de ingresos que obtiene. Y en cuarto lugar, el aspirante autoriza por este medio al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la autoridad que así lo quiera, a la comprobación de la información que se aporta.

Alfonso Durazo, perteneciente a una familia que por 9 (nueve) Generaciones ha trabajado con Honestidad en el Estado de Sonora, asume de este modo un compromiso inédito en el país e invita a todos sus aliados y adversarios políticos que aspiran a una candidatura, a que hagan lo propio. Asimismo, esto que el día de hoy Durazo presenta a título personal, se compromete a hacerlo ley en gobierno y romper así con la herencia de corrupción que tanto daño han hecho al país y al Estado de Sonora.