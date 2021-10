Dos semanas inundados en Cholula, Ocoyoacac; afectados bloquean la México-Toluca

Escucha la nota:



Tras cumplir dos semanas inundados y para exigir el apoyo de las autoridades, pobladores de San Pedro Cholula, municipio de Ocoyoacac, bloquearon este lunes por más de tres horas la carretera México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México.

Y es que desde hace 15 días decenas de viviendas y avenidas están bajo el agua por el desbordamiento del Río Chichipica y las intensas lluvias que no han cedido.

Te puede interesar:AMLO debe reconsiderar asistencia al Senado: diputados PRD

Familias damnificadas están literalmente atrapadas en sus casas; sólo los que tienen botas o camionetas pueden salir a trabajar, a la escuela o por víveres.

Luego de una reunión entre vecinos afectados se tomó la decisión de bloquear la carretera federal para llamar la atención de las autoridades, especialmente las municipales que –según los damnificados- no se han hecho presentes en la emergencia.

Luego varias horas de negociación por parte del gobierno del estado, los quejosos levantaron el bloqueo, pero cuando exigieron la presencia de la alcaldesa, Anallely Olivares, les dijeron que estaba enferma de COVID-19, con lo cual volvió la irritación ciudadana.

“No es cierto, no tiene COVID-19, apenas antier estaba inaugurando una calle… queremos que se presente y que dé la cara, este gobierno municipal no ha abandonado… Si no hay respuesta del gobierno volveremos a cerrar la carretera”, fueron parte de los reclamos.

Por la tarde brigadas de la Secretaría de Salud estatal acudieron a la zona para realizar una jornada de sanitización y evitar brotes de enfermedades gastrointestinales o infecciones respiratorias. En tanto las patrullas municipales fueron utilizadas para el traslado de personas, así como para la colocación de costales de tierra que sirvan como diques de protección ante las aguas negras.