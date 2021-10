De taller mecánico a albergue de migrantes centroamericanos en Metepec, Edoméx

Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos, venezolanos y últimamente muchos haitianos habitan en un rincón de Metepec. Por ahora sólo son 60, pero han existido etapas donde suman más de 200.

Es el taller mecánico de Don Armando Vilchis, ubicado en la Colonia Casa Blanca, que desde hace nueve años se convirtió en el albergue para migrantes “Hermanos en el camino”.

Tradicionalmente llegan solos porque entre connacionales se dan pistas y ubicación de esta morada donde pueden estar un día, una semana, un mes, un año o el tiempo que quieran. Nadie los corre.

Comen lo que hay y para lo que alcanza gracias a donaciones de particulares y fundaciones, así como de aportaciones de los mismos migrantes que salen a trabajar de manera informal, aunque la mayoría se dedica a pedir limosna en los cruceros del Valle de Toluca; algunos ya no regresan y se ignora su paradero.

Armando Vilchis reclama que el actual gobierno federal ha sido de pesadilla para los migrantes centroamericanos, pues no sólo ha cerrado la posibilidad de darles visa para estancia o trabajo a los refugiados, sino que ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) -en lugar de ir por los indocumentados- es quien los lleva a este albergue.

“Tengo indocumentados que llevan esperando la visa cinco meses o hasta un año, cuando antes sólo esperaban una semana, ¿dónde está la ayuda de López Obrador?, dijo que nos iba a ayudar a los migrantes y está siendo un represor, no hay visas y la gente se me sigue acumulando. No tengo una bitácora, pero ha de haber como entre 60 y 70 en este momento”, detalla el dueño del inmueble cuyo único fin es proteger a los indocumentados.