Damnificados tardan hasta tres días para cobrar apoyos

Escucha la nota:



Por cuarto día consecutivo, miles de tabasqueños realizan filas kilométricas bajo el sol, buscando cobrar el apoyo de 10 mil pesos para limpieza de viviendas afectadas por las inundaciones, donde las aglomeraciones, la falta de información y la confusión ha propiciado que algunos permanezcan formados hasta tres días.

Y es que a pesar de la alta cifra de contagios de Covid-19 que registra Tabasco, superando ya los 40 mil casos acumulados, las autoridades estatales y federales, no han previsto los mecanismos necesarios para garantizar la sana distancia o agilizar los pagos, por lo que algunos como don Oscar Lázaro Zacarías, vecino de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Centro, llevan ya tres días en una fila interminable.

Información relacionada: Advierten cárcel para quien manipule censo de damnificados

“Hoy nos citaron porque somos (letra) L, pero resulta que ya fue a ver un familiar de nosotros allá adentro y sí aparece, pero no para hoy y aquí estamos desde anoche como a las 7 dela noche y hasta ahorita y para que nos digan que no nos van a dar, no se vale. Ahorita vamos a esperar a llegar allá, porque se supone que a los que venimos hoy nos van a dar una cita para venir mañana, osea que prácticamente hoy no nos vamos a ir, vamos a tardar aquí tres días ya, porque si nos vamos tampoco no cobramos ya”, expresó.

Cabe señalar que, desde el domingo 13 de diciembre se comenzaron a realizar los pagos a los damnificados y en todas y cada una de las 30 sedes de pagos instaladas en los 17 municipios, se repite la historia de aglomeraciones, reclamos, confusiones y atención tardía por parte del personal de la Secretaría de Bienestar.