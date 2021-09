Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos acusa que Graco Ramírez por denuncias en su contra

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, aseguró que detrás de la denuncia interpuesta en su contra en la Fiscalía estatal anticorrupción está el exgobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien también señaló de manejar al fiscal general de la entidad, Uriel Carmona Gándara.

“Así es la política y ya se los dije, a mí me gusta esta lucha y si quieren guerra, pues guerra van a tener y no me voy a quedar callado, antes eran tres, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, el de derechos humanos y ahora se unió paredes, es un grupito que está manejando Graco Ramírez”, indicó el mandatario estatal.