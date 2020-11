Confirma Miguel Barbosa detención de 8 personas por homicidio de mujer 

Escucha la nota:



Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, confirmó que son 8 los detenidos que serán juzgados por homicidio, por los hechos donde Edmunda Adela y su acompañante Antonio, provenientes de Córdova, Veracruz, fueron privados de su vida por agresiones de un grupo de personas en el municipio de San Nicolás Buenos Aires.

El mandatario estatal señaló que este hecho es un ejemplo muy lamentable, de que las personas de un lugar, en este caso únicamente masculinos, en un momento de exaltación, cometieron actos condenables por noticias, rumores, de hechos no reales, ya que la razón de su exaltación fue que supuestamente quisieron robarse a un menor de una tienda.

Información relacionada: Evitan linchamiento de dos presuntos ladrones en La Marquesa

Indicó que no se tiene ubicado el motivo de por qué venían de Córdova, cuáles eran sus razones; además, precisó que la mujer no era abogada, ya que no se encontró su cédula en los registros de profesiones; y por qué estaba acompañada de una persona que se dedicaba a ser “franelero” en el municipio veracruzano.

Barbosa Huerta señaló que sigue la interrogante del por qué venir de Córdova a San Nicolás Buenos Aires en la noche, aún no se tiene claridad sobre las razones que tuvieron, y que los llevó a la coyuntura lamentable donde perdieron la vida.

La Fiscalía general del Estado de Puebla señaló que al desarrollar un cúmulo de actos y técnicas de investigación en torno al caso, la Fiscalía identificó a personas presuntamente relacionadas en el hecho con apariencia de delito.

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional solicitó y obtuvo órdenes de cateo y de aprehensión.

En San Nicolás Buenos Aires, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, agentes investigadores de la Fiscalía cumplieron los mandamientos judiciales.

Los ocho aprehendidos son: Marco Antonio N., Martín N. alias “El Calla”, Saúl N. alias “El Gato”, Román N., Mauricio N. alias “El Máscara”, José Maximiliano N. alias “El Chimino”, Marcos N. y Francisco N. Enfrentarán cargos por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.