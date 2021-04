Clara Luz Flores ofrece disculpa por negar que conocía a fundador de NXIVM

La candidata a la gubernatura de Nuevo León compartió un video en redes sociales en el que admitió su error sobre decir que no conocía a Keith Raniere.

Luego de que hace unas semanas se difundiera un video que muestra a Clara Luz Flores, candidata de la coalición Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza, a la gubernatura de Nuevo León, entrevistándose con Keith Raniere, admitió que cometió un error y ofreció una disculpa pública por negar que conocía al fundador de la secta NXIVM.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Luz Flores indicó que “me tropecé como todas, y como todas me levanto”, asegurando que solo tomó un curso y “eventualmente me entrevisté con su fundador”, Keith Raniere, quien tiene una condena de 120 años en prisión por tráfico sexual, entre otros delitos.

Asimismo, señaló que Raniere “resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional, que hoy está en la cárcel”, por lo que manifestó que “cometí un error al haber dicho que no lo conocía y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente en ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso”.

Buenas noches, tengo un mensaje importante para ustedes. Soy un ser humano que tiene la capacidad y las agallas, como la mayoría, para reconocer mis errores y levantarme de ellos, me caí como todas y como todas ahora me levanto.https://t.co/opWkRCfeDX — Clara Luz Flores (@claraluzflores) April 26, 2021

La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, acusó de “cobarde” lo que hacen “sus rivales”, “para ganar votos confunden a quien es el verdadero criminal y a quienes son las personas que solamente tomaron un curso”.

Finalmente, Clara Luz Flores afirmó que solo ha visto por el bienestar de los ciudadanos de Nuevo León y “reconozco que me he caído como todas lo han hecho, y como todas ahora me levanto”.