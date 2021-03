Cancelan representaciones masivas de Semana Santa en Edomex

Escucha la nota:



La Semana Santa no se ha suspendido, lo que se suspendió fueron las representaciones masivas, pero las ceremonias se llevarán a cabo con un aforo del 30 por ciento, afirmó el Arzobispo de Toluca, monseñor Francisco Chavolla Ramos, informa Quadratín.

“Se va a hacer la misa del Domingo de Ramos, no se va a poder hacer la procesión, algunos se están organizando para sacar al Santísimo o el Viernes Santo sacar la cruz; están preparándose, pero estamos queriendo proteger al pueblo porque no podemos ser causa de que la pandemia crezca por una situación religiosa”.

Información relacionada: Vaticano pide respetar medidas anticontagio durante Semana Santa

El titular de la Arquidiócesis de Toluca explicó que las celebraciones litúrgicas del jueves, viernes, sábado y domingo se llevarán a cabo, pero que la tradicional visita de las 7 casas (iglesias) también será suspendida al igual que la Procesión del Silencio.

“Únicamente no hay representaciones masivas del Viacrucis. La visita de las 7 casas se suprime, hay adoración, pero los fieles se expondrían a ir recorriendo y pueden contagiarse y lo que queremos hacer no es prohibirles, sino queremos protegerles y no es hacer que el pueblo no viva su fe, al contrario, las celebraciones van a estar también vía redes sociales”.