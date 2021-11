Balacera en hotel de Puerto Morelos, Q.R. deja dos muertos

Una balacera entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en la playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos, en las inmediaciones del del hotel Azul Beach Resort dejó dos delincuentes muertos, informa la Fiscalía General de Quintana Roo.

De acuerdo con reportes preliminares, un comando con armas largas, llegó en lancha al hotel quienes se llevaron a la fuerza a un hombre.

De acuerdo con un reporte de la dependencia estatal, se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas donde dos de ellos perdieron la vida en el lugar.

La aparición de este grupo armado sembró pánico entre turistas en este centro de hospedaje y en el contiguo Hyatt Ziva, quienes corrieron a refugiarse a sus habitaciones.

Versiones preliminares señalan que un comando se presentó en las inmediaciones y se llevaron a una persona, lo que desató la balacera.

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que se reportó al 911 una actividad irregular suscitada en las inmediaciones del un hotel, ubicado en el municipio de Puerto Morelos.

Señaló que elementos ya se encuentra verificado lo sucedido.

Hasta el momento, en redes sociales, se informa que hombres armados irrumpieron en el hotel Hyatt Ziva y se llevaron a un sujeto vía marítima.

El hecho causó alarma entre los turistas que presentaron crisis nerviosa.

A través de su cuenta de Twitter, Mike Sington huésped del Hyatt Ziva, narró que habían personas jugando volibol en la playa, cuando aparecieron estas personas con armas largas que comenzaron a disparar. La gente huyó de las albercas y la playa; el personal del hotel los metió en bodegas detrás de la cocina para su protección.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021